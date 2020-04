Pour Aulas, l’OL doit être en Coupe d’Europe

Seulement 7e de la Ligue 1 au moment où le championnat a été arrêté, l’Olympique Lyonnais risque de ne pas disputer d’épreuve continentale la saison prochaine. Ça serait une première depuis 1997, alors que les Gones entrevoient aujourd’hui les portes des quarts de la Ligue des Champions suite à leur succès contre la Juventus en 8es de finale aller (1-0).

Si le championnat français est arrêté définitivement pour des raisons sanitaires, le scénario qui verrait l’OL privé de joutes continentales c’est celui qui amènerait la LFP à trancher pour les qualifiés européens en comptabilisant la 28e journée de championnat. Il y a pour l'instant un doute sur le fait qu'elle opte pour cette solution, puisqu’une rencontre de cette levée n’a pas pu être disputée (Strasbourg - PSG).

Lyon sera alors devancé par Nice et Reims pour une place en Ligue Europa. Une possibilité à laquelle Jean-Michel Aulas, l’homme fort des Gones, refuse pour l’instant d’y penser. Pour lui, il s’agirait une grande injustice à l’encontre de son club : "Pourquoi nous ne sommes pas à l'instant en position de jouer en Coupe d'Europe ? Uniquement parce qu'on a joué tous les 3 jours avec beaucoup de blessés", a-t-il confié vendredi à 'OLTV'.

JMA juge que son club sera défavorisé parce qu’il a dû enchainer les matches là où d’autres avaient un calendrier dégagé. Les Rhodaniens ont atteint notamment la finale de la Coupe de la Ligue, et ce parcours ne leur a servi à rien puisque cette compétition sera aussi annulée en cas de suspension définitive du championnat. "On voit que Marseille, qui a fait une bonne saison cette année et qui n'avait pas joué de coupe d'Europe, a pu se concentrer sur le championnat (...) Ce qui a fait qu'ils se retrouvent en situation d'être européen sous réserve bien sûr de respecter les règles du FPF", a-t-il tonné.

Pour rappel, au tout début de la pandémie et juste après que la compétition a été stoppée, Aulas s’était prononcé en faveur d’une saison blanche. Il a aussi demandé à ce que les qualifiés pour la C1 et la C3 restent les mêmes que pour la saison 2019/2020.