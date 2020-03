Pourquoi le maillot de Van Dijk est floquÃ© de son prÃ©nom

Virgil van Dijk ne cesse de briller sous les couleurs de Liverpool. Si la saison des Reds a pris un tournant plus calme avant la suspension des compétitions, le joueur est toujours l'un des joueurs les plus performants de son équipe.

Arrivé en 2018 pour une somme importante, le défenseur a bien prouvé qu'il était fait pour jouer chez les plus grands. Et chez les plus grands, tout est observé au peigne fin. C'est pourquoi beaucoup se demandent pourquoi son maillot n'est pas floqué de son nom de famille.

L'international néerlandais demande que son maillot soit floqué "Virgil", de son prénom et non de son nom de famille, Van Dijk. Son oncle avait expliqué cette raison.

C'est en raison d'années très difficiles vécues par le joueur lorsqu'il était jeune, après la séparation de ses parents. Le joueur n'était pas ravi à l'idée de parcourir le monde avec le nom de famille de son paternel dans son dos.

"Ce qu'a atteint Virgil malgré les constantes déceptions et complications dans sa vie est spectaculaire. Ses parents se sont séparés et son père a laissé sa mère avec trois enfants. C'est difficile de pardonner une telle chose", explique Steven Fo Sieeuw pour le 'Sport Bible'.

"En vérité, son père n'a pas été souvent là dans les moments importants de la vie de Virgil et l'héroïne de cette histoire est sa mère", confie l'oncle de celui qui a atteint la seconde place du classement du Ballon d'Or la saison dernière.