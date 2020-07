Aurier et Tottenham solides, Wolverhampton frustré

Serge Aurier a un mental en béton armé. Quelques jours après le décès de son frère, assassiné par balles à Toulouse, le latéral droit était sur le terrain avec Tottenham pour la 36e journée de Premier League, avec une victoire sur la pelouse de Newcastle (3-1) à la clé !

Son n’oublie pas Aurier

Les Spurs ont été mis sur de bons rails par Son en première période (27e), et le Coréen n’a pas oublié d’enlacer son coéquipier ivoirien lors des célébrations.

Ritchie a permis aux Magpies de garder espoir après la pause (56e), mais Kane a redonné l’avantage aux siens dans la foulée. En fin de rencontre, au terme d’un rush solitaire, le buteur anglais a également «offert» le troisième but à Lucas, à l’affût dans la surface. Une belle opération pour Tottenham, désormais 7e, qui se rapproche de la qualification en Europa League.

Les Wolves frustrés par la VAR

Vient enfin le tour de Wolverhampton. Avec cette nouvelle victoire qui se profilait sur la pelouse de Burnley (1-0), les Wolves pensaient valider leur ticket pour l’Europa League grâce à un superbe but de Jimenez, au terme d’une action parfaitement initiée par l’inévitable Adama Traoré. Mais dans le temps additionnel, l'arbitre a accordé un penalty à Burnley après consultation de la VAR...

Wood a transformé son penalty, et le plus portugais des clubs anglais a vu une éventuelle qualification en Ligue des Champions s'éloigner. Avec quatre points de retard sur Manchester United et Leicester, 5e et 4e, qui jouent demain, l’espoir s'amenuise…