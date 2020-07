Crystal Palace et Aston Villa condamnent les insultes racistes envers Zaha

L'entraîneur de Crystal Palace, Roy Hodgson, a mené la condamnation des abus racistes visant Wilfried Zaha, en félicitant le joueur d'avoir rendu publique l'attaque.

L'international ivoirien Zaha a utilisé les réseaux sociaux avant la rencontre entre Palace et Aston Villa en Premier League pour détailler un certain nombre de messages qui lui ont été envoyés par un individu sur la plateforme Instagram, dont de nombreuses insultes et menaces à caractère racial.

Palace et Villa ont tous deux publié des déclarations sur Twitter peu de temps après, les clubs s'engageant à être solidaires du joueur et les Villans promettant d'identifier le supporter anonyme et d'émettre une interdiction de stade à vie à son encontre.

Avant le match, le patron des Eagles, Hodgson, a également offert son soutien à Zaha, ajoutant qu'il ne pensait pas que le sujet devait être gardé secret.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

"Je pense que c'est important, a déclaré l'ancien sélectionneur de l'Angleterre à 'Sky Sports', soucieux de pouvoir participer à sensibiliser le public et lutter contre le racisme. Je pense que le mouvement Black Lives Matter le met en avant en ce moment.

"Tout le monde semble faire un tel effort pour éradiquer ce type de comportement et il est très triste que, le jour d'un match, un joueur se réveille devant cet abus lâche et méprisable. Je pense qu'il est juste que Wilfried en ait informé les gens, je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous devriez taire.

"Je pense qu'il est très bien que notre club et Aston Villa et la Premier League fassent tout ce qu'ils peuvent pour découvrir qui est cet individu méprisable, et on ne peut qu'espérer qu'il sera identifié, qu'il sera appelé à rendre des comptes et qu'il paiera pour ces actions, car il n'y a littéralement aucune excuse. Il n'y a aucune excuse du tout.

We deplore the disgusting racist messages sent to @wilfriedzaha. We condemn all forms of racial discrimination and stand with @CPFC.



We are working with the police in investigating this extremely serious matter and when the culprit is identified AVFC will issue a lifetime ban. https://t.co/Wx5wJVA1ww — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2020

"La raison est évidemment qu'il veut dissuader l'un de nos meilleurs joueurs de bien jouer aujourd'hui, mais de le faire de la manière dont il a choisi de le faire, je pense que c'est totalement inexcusable."

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Palace a déclaré "C'est une honte absolue et cela ne devrait pas arriver. Nous sommes avec vous, Wilf, et avec tous ceux qui doivent subir de tels abus horribles."

Villa a ensuite fait une démonstration de solidarité en tweetant : "Nous déplorons les messages racistes dégoûtants envoyés à [Wilfried Zaha].

"Nous condamnons toutes les formes de discrimination raciale et nous soutenons [Crystal Palace]. Nous travaillons avec la police pour enquêter sur cette affaire extrêmement grave et lorsque le coupable sera identifié, l'AVFC émettra une interdiction à vie."