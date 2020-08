Mitchel Bakker raconte son été fantastique

Titulaire contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France et face à l'OL en finale de la Coupe de la Ligue, le jeune Mitchel Bakker est l'une des surprises de l'été du côté du Paris Saint-Germain. Faisant désormais partie de la rotation, le Néerlandais a même été inscrit dans la liste UEFA du club.

À l'approche du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame, le défenseur de 20 ans s'est confié sur sa situation personnelle. Sans surprise, Mitchel Bakker nage en plein rêve. "Nous travaillons dur depuis la reprise. C'est un groupe qui a envie de performer. Et nous avons enchaîné les matches en juillet, sur le plan personnel, j'ai beaucoup joué et j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'équipe. J'ai joué quelques matches avant le confinement, et là j'ai pu enchaîner plusieurs rencontres. C'est vraiment top", a ainsi déclaré l'ancien de l'Ajax Amsterdam, dans une interview accordée à PSG TV, avant de raconter sa surprise face à l'ASSE.

"La finale de Coupe de France ? Lors de l'entraînement de veille de match, j'ai commencé à comprendre que je pourrai débuter la finale. Et le jour du match, lors de la réunion d'équipe, j'ai vu mon nom sur le tableau. J'étais très heureux de savoir que j'allais débuter ce match. J'ai envoyé un message à mes parents, et à quelques amis. J'étais vraiment heureux", a ensuite raconté Mitchel Bakker. Avec les blessures, le Néerlandais pourrait même avoir une carte à jouer à Lisbonne...