"Quand il est Ã  100%, il est sur une autre planÃ¨te"

L'attaquant belge du Real Madrid Eden Hazard espère enfin pouvoir lancer sa saison après de nombreux pépins physiques depuis son arrivée en Espagne l'été dernier.

Absent des terrains depuis février puis opéré, l'international belge a travaillé pendant le confinement et semble être enfin en forme pour montrer ce dont il est capable.

Son petit frère, Kylian Hazard, qui évolue sous les couleurs du Club Bruges cette saison, s'est confié sur la forme du joueur madrilène dans un entretien pour 'La Dernière Heure'.

"Il se sent bien et il n'attend qu'une chose: les matchs. Quand il est à 100%, il est sur une autre planète. Dans n'importe quelle équipe il sera le meilleur. Quand il pourra le montrer, on dira : 'wow !'", assure le frère du joueur du Real Madrid.

"Eden va toujours bien. Il peut se passer n’importe quoi, mentalement, il ira bien. Il a encore le temps. Ce n’est pas sa dernière année au Real", explique le joueur du club de Bruges.

Celui-ci assure que son frère était passé par les mêmes difficultés à son arrivée à Chelsea : "Durant sa première saison à Chelsea, les gens se posaient des questions sur son niveau et il est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League de ces dernières années."