Quand la FIFA confirme le transfert de Pedro à la Roma avant le club

Après les adieux de Willian, c'est à ceux de Pedro que les supporters de Chelsea ont eu le droit ce dimanche matin, quelques heures après la fin de saison des Blues.

Éliminés de la Ligue des champions par le Bayern Munich, les joueurs de Frank Lampard vont partir en vacances, et Pedro et Willian ont ainsi terminé leurs contrats.

Si Willian se dirige droit vers Arsenal, Pedro devrait rejoindre la Roma. Et si le club romain n'a pas encore annoncé la nouvelle, le CM du compte Twitter de la FIFA s'en est chargé pour lui.

Le compte a retweeté les adieux de Pedro aux supporters de Chelsea avant d'ajouter qu'il entamait "un nouveau chapitre de sa brillante carrière avec la Roma". Oups.

A fond farewell to @ChelseaFC from a #WorldCup winner



Plenty of goodwill towards @_Pedro17_ as he begins the next chapter of a glittering career with @ASRomaEN https://t.co/lSHzwO15vQ