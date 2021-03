Quand Tuchel recadre Werner en plein match : "Tu comprends pas ou quoi ?"

Auteur de débuts difficiles à Chelsea, Timo Werner va mieux depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea mais manque encore de nombreuses opportunités devant les cages adverses.

Pourtant, l'entraîneur allemand n'a pas manqué de le recadrer lundi soir lors de la rencontre des Blues contre Everton à Stamford Bridge, lui demandant en plein match s'il comprenait les consignes.

"Timo, combien de temps tu vas rester à gauche ? Tu joues à droite. Les 15 dernières minutes, tu n’as joué qu’à gauche, tu ne comprends pas ?", a lâché Thomas Tuchel après 25 minutes de jeu.

Par la suite, l'Allemand s'est repositionné correctement à droite de Kai Havertz, qui a ouvert le score quelques minutes plus tard en reprenant un centre de Marcos Alonso.

