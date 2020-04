"Il y a des gens au sein du club qui ont déformé des propos"

La journée de lundi a fait du bruit dans les rangs du FC Barcelone. Alors que la polémique évoquait que les joueurs ne souhaitaient pas baisser leurs salaires pour aider le club, les joueurs ont publié un communiqué affirmant tout le contraire.

Un communiqué qui pointait du doigt les dirigeants du club pour avoir essayé de donner une mauvaise image à Leo Messi, aux capitaines et à l'effectif de Quique Setién face à la demande de baisse des salaires.

Josep María Bartomeu, président du FC Barcelone, est revenu sur les événements dans une interview pour 'Catalunya Radio' ce mardi matin.

"Il y a des gens au sein du club qui ont déformé la réalité. Il y a eu une prédisposition absolue de la part des joueurs", a affirmé le président du club concernant la décision des joueurs.

"C'est une situation compliquée. Depuis le 14 mars il y a eu une baisse des revenus importante à cause du coronavirus. C'est le moment de prendre des décisions et des mesures. La réduction de 70% sera en place pendant l'état d'urgence, que ce soit 40 ou 60 jours", a assuré la direction blaugrana.

"L'important pour nous c'est que le Barça ait de l'avant, qu'il ait de la visibilité et que nous sortions de la crise. Le plan de chômage partiel affectera à chacun en fonction de son engagement dans le club. Le comité discute depuis des jours et je ne connais pas l'avance des négociations, mais le plan de chômage partiel va se faire. Je vais aussi aider le Barça et collaborer. Tout le monde veut collaborer", explique le président.

Bartomeu remercie l'aide des joueurs de toutes les disciplines, et pas seulement de la section de football : "14 millions d'euros viennent du football et deux autres millions du reste des disciplines professionnelles tous les mois. Ces 16 millions d'euros ne sont pas suffisants pour couvrir tous les salaires des employés du Barça. La somme représente 5,75% du salaire brut annuel. Le musée, les boutiques et les écoles sont fermés et tout cela nous offre un revenu important tous les mois."