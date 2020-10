Riqui Puig optimiste pour cette nouvelle saison avec le Barça

Annoncé sur le départ cet été, Riqui Puig est finalement rester au FC Barcelone. Lui qui s'était révélé la saison dernière et qui était vite devenu un chouchou du public, semblait ne pas entrer dans les plans de Ronald Koeman cette saison.

Malgré une situation délicate, le joueur s'est dit optimiste et heureux : "Je suis optimiste, sinon je ne serais pas resté. Je pense que je peux réussir, gagner ma place. Je suis très heureux à Barcelone, j'ai ma famille, je pense que je finirai par jouer" a d'abord affirmé l'Espagnol, avant d'évoquer sa relation avec Koeman: "Il a déjà fait quelques déclarations. Il m'a dit qu'il me faisait confiance et qu'il me donnerait des minutes."

Lui qui avait disputé 11 matchs de championnat la saison dernière n'a toujours pas foulé la pelouse sous les ordres de Koeman cette saison.