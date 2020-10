Ronaldo dévoile ses crampons pour le match contre la France

Le Portugal affronte la France ce dimanche dans le cadre de la Ligue des Nations, l'occasion idéale pour Cristiano Ronaldo de porter ses nouveaux crampons en hommage à ses 100 pions sous le maillot lusitanien.

Le 8 septembre dernier, face à la Suède, l'attaquant vedette de la Juventus a inscrit son 100ème but avec le Portugal, devenant ainsi le deuxième joueur le plus prolifique au niveau international. Il est à neuf buts de dépasser l'Iranien Ali Daei.

Le capitaine portera des paires customisées par son équipementier Nike, aux couleurs de son pays et avec l'inscription "CR100" sur le flanc.

Va-t-il trouver le chemin des filets face à la France avec ses nouveaux crampons ?

Obrigado @nikefootball These boots are beautiful and I cannot wait to wear them for my next @selecaoportugal match to celebrate my career milestone!

⠀#nikefootball #teamnike pic.twitter.com/PywzzgVkHv