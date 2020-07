Ronaldo ou Messi ? De Rossi a fait son choix !

Daniele de Rossi n'a pas pu réaliser son désir de réussir à Boca Juniors en tant que joueur, mais il a reconnu mercredi qu'il reviendra un jour dans l'équipe, en tant qu'entraîneur.

L'ancien milieu de terrain a parlé à 'La Nación', un média argentin, où il a couvert d'éloges Leo Messi : "Partager le terrain avec lui est une motivation incroyable. Parfois, je réalisais que mes coéquipiers, avant le match, le regardaient avec des yeux différents, comme avec admiration et cela m’est arrivé aussi. J’ai essayé de ne pas montrer mes sentiments ou ma faiblesse avant d’affronter un joueur aussi exceptionnel."

Entre le joueur de l'Albiceleste et son grand rival, Ronaldo, l'Italien n'a pas mis longtemps à faire son choix : "Il n’y a pas de mots pour un tel footballeur. Il y a aussi d’autres forts comme Ronaldo, mais ensuite il y a une question de plaisir et j’aime voir Messi. La seule chance qu’il a, c’est qu’il a joué dans la plus grande équipe des 30 dernières années, le Barcelone de Guardiola”, a-t-il déclaré.

"Messi n’a pas de couilles en Argentine et je suis un héros avec mes coéquipiers pour avoir remporté la Coupe du Monde 2006 … Et quelle est la différence? 5 centimètres. Ça ne peut pas être comme ça, non, je refuse. J’aimerais que vous gardiez à l’esprit que c’est souvent lui qui porte toute l’équipe sur son dos", a-t-il conclu.