Sergio Ramos : 10 buts, 9 points et... une Liga ?

À la fin de la saison, si le Real Madrid ne commet pas un faux pas et finit pas par conquérir la Liga, l'un des acteurs les plus décisifs dont on parlera sera sans aucun doute Sergio Ramos. Sans ses buts, l'équipe de Zidane serait aujourd'hui à la deuxième place, à cinq points du Barça et avec pratiquement aucune chance de remporter le titre tant attendu par les supporters merengues.

Les dix buts (cette saison) du défenseur qui a une âme de buteur, font de lui le deuxième meilleur buteur de l'équipe après Benzema. De plus, ses buts ont presque toujours été décisifs : cinq d'entre eux ont rapporté neuf points ; sans eux, le score final aurait été différent.

Il s'agit des matchs contre l'Alavés, la Real Sociedad et l'Athletic, à l'extérieur, et contre le Celta et Getafe à domicile (au Bernabéu et Valdebebas, respectivement).

L'Andalou est un buteur complet, capable de marquer de l'intérieur de la surface, de la tête, coup franc direct, pied gauche ou droit, enfin, un défenseur pas comme les autres.

Il a toujours marqué, mais depuis la reprise, le capitaine se montre plus décisif que jamais. Il a inscrit cinq buts lors des sept derniers matches. Lors des deux derniers matches, ses buts ont offert la victoire au Real.