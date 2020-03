"Si on a une équipe compétitive, Messi restera toute la vie"

Luis Suárez est pour le moment blessé et ne devrait pas retourner sur les terrains avec le FC Barcelone avant le mois d'avril. Il en a profité pour donner une interview à 'RAC1', radio catalane.

Le joueur est revenu sur de nombreux sujets, dont l'arrivée de Martin Braithwaite et son envie de voir le Barça recruter un vrai numéro 9 pour prendre sa relève dans quelques années.

Il a aussi évoqué les récents problèmes entre la direction et ses joueurs, et notamment les rumeurs concernant un possible départ de Leo Messi dans les prochains mois.

"J'espère que Leo va rester. Mais c'est normal que l'on parle de son avenir. Je crois qu'il est trop heureux ici et si le club concocte une équipe compétitive, il restera toute la vie", a confié Luis Suárez.

Il est revenu sur la polémique avec Abidal : "C'est dérangeant quand quelqu'un du club dit que nous, les joueurs, on a provoqué le départ de l'entraîneur. Ça fait mal que les gens disent que l'exigence n'était pas bonne. Et encore plus quand ça vient de lui qui a été joueur et qui sait ce que ressent un joueur quand on l'attaque."

"La relation avec la direction n'est pas mauvaise. Busquets a dit que l'effectif manquait de joueurs à cause des sanctions et des blessures, pas à cause de l'organisation. Nous savons en interne ce qui se passe au club mais nous ne devons pas être pris comme responsables des décisions techniques et des problèmes avec internet", a souligné le numéro 9.