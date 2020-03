C'Ã©tait le direct du Barcelona - R. Sociedad

98'

Et l'arbitre siffle la fin du match ! Le Barça aura finalement réussi a trouver le chemin des filets. Longtemps dominateur du jeu au niveau des occasions, les Catalans ont accéléré en seconde période et les situations se sont multipliées, sans se concrétiser. C'est finalement sur un fait de jeu, une 'main' de Le Normand sur un centre anodin que le match aura basculé. Messi a délivré les barcelonais sur penalty, son 19ème but de la saison en Liga. Le FC Barcelone a fait le job, et se retrouve lea