C'était le direct du Liverpool - Atlético

122'

ET C'EST LE COUP DE SIFFLET FINAL !!! L'ATLÉTICO SORT LE CHAMPION EN TITRE ! Stupeur à Anfield, la magie n'aura pas fonctionné une seconde fois ... Pourtant largement dominateur pendant les 90 minutes, les Reds se sont écroulés en prolongations. Les Colchoneros ont été plus forts dans la tête, et le doublé de Llorente a mis Liverpool au plus bas. C'est une sensation, le champion en titre qui sort en huitième de finale !