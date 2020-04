Tisserand s'est inquiété à la reprise de l'entraînement

Marcel Tisserand a rejoint Wolfsbourg en 2017 et s'est petit à petit imposé au sein de l'équipe allemande. Et comme beaucoup en Europe, le joueur a été placé en confinement au début du mois de mars.

En revanche, son équipe s'apprête à reprendre l'entraînement malgré la pause imposée en Bundesliga. Dortmund et Schalke font eux aussi partie des équipes qui ont repris malgré les conditions strictes imposées.

Dans une interview pour 'RMC Sport', le joueur a confié avoir été surpris lorsqu'il a appris que son équipe allait reprendre l'entraînement : "On nous a dit que les entraînements allaient reprendre normalement, comme avant l’épidémie. À partir de lundi, normalement, on a l’entraînement collectif qui recommence. On a repris l’entraînement par groupes de cinq ou six depuis deux semaines. On prend notre température chaque matin, mais on n’a pas eu de dépistage."

L'international de la RD Congo revient sur l'annonce de la reprise des entraînements : "On voyait bien que ça ne s’améliorait pas en France, bien au contraire. Et on se posait des questions. On se demandait : 'Mais pourquoi nous ?' On a un peu moins de cas, c’est peut-être pour ça que les clubs décident de reprendre un peu plus tôt mais on s’est posé quelques questions au départ."