Tottenham en difficulté sans Reguilón

Sergio Reguilón est parti à Tottenham pour avoir le rôle important qu'il avait à Séville et a trouvé la confiance de Mourinho. Tout se passait à merveille jusqu'à ce qu'il se blesse.

L'arrière a sept ou dix jours de plus pour retourner sur le terrain et il manque déjà à Mourinho parce que Tottenham a perdu les trois matches qu'il n'a pas disputés et que l'équipe est entrée dans une crise de résultats en Premier League.

En effet, Tottenham a glissé à la 8e place, ce qui signifie qu'ils sont à cinq unités d'entrer dans la zone européenne.

"Reguilón signifie quelque chose pour notre football offensif, tout comme Kane et Lo Celso", a déclaré le manager portugais après la défaite face à Chelsea.

Les Spurs ont ressenti la perte de Reguilón, qui avait fait 20 apparitions, dont 17 en tant que titulaire et 5 passes décisives.