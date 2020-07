"Tout ce que Zidane touche devient de l'or"

Pour naviguer et arriver à port, il faut un grand équipage, un capitaine mais aussi un commandant. Et le Real Madrid a pu compter à la fois sur un grand Sergio Ramos, et un grand Zinedine Zidane cette saison.

Les joueurs de Zinedine Zidane ont retrouvé la soif de titres perdue après les trois Ligues des champions consécutives et ont remis la main sur la Liga pour la première fois depuis 2017.

Et c'est en parti grâce au retour de Zidane en fin de saison passée. Sergio Ramos a encensé son entraîneur après la rencontre au micro de la chaîne espagnole 'Movistar'.

"Zidane est la clé. C'est le patron du bateau. Il a redonné confiance aux joueurs, et ce n'est pas facile pour tous les entraîneurs. Nous croyons en lui et en son travail. Chaque fois qu'il vient, ce qu'il touche devient de l’or. Il est unique", a assuré Ramos, montrant un grand respect envers son entraîneur.

Et Zinedine Zidane lui a rendu la pareille quelques minutes plus tard en conférence de presse : "Soulignez l'importance de Sergio Ramos, c'est notre leader, le moteur de l'équipe. Chacun apporte quelque chose, mais lui, c'est notre capitaine."

"Nous avons quatre capitaines avec Marcelo, Varane et Benzema. Mais Sergio Ramos est notre référent. Je crois que tous les Madridista se sentent très bien représentés par Sergio. Et dans tous les domaines", a-t-il ajouté. Respect.