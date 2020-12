Tout en douceur ! Quelle panenka de Depay !

L'Olympique lyonnais a pris l'avantage contre Nice dans une première mi-temps palpitante qui a tourné à l'avantage des hommes de Rudi Garcia.

Memphis Depay a réussi un pénalty impeccable qui a permis de donner l'avantage 0-1 aux Lyonnais. Le joueur, convoité par le FC Barcelone, a opté pour une Panenka qui a laissé Benitez sur place.

Depay a envoyé un ballon très haut et très lent et, bien qu'il n'ait pas sauté, le gardien niçois n'a rien pu faire.

Puis, après ce but, Kadewere ne s'est pas fait prier pour inscrire le but du 0-2. Et 11 minutes plus tard, Gouiri réduit le score à 2-1 d'une belle tête.