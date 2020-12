Tout le groupe appelé pour le derby

Tous les yeux seront tournés vers le Real Madrid-Atlético ce samedi. C'est sans aucun doute le gros choc de la treizième journée. Le premier derby de la saison 2020-21.

L'Atlético a déjà annoncé son équipe pour l'événement. Diego Simeone prend tout le monde.

Dans la longue liste, seulement deux absences, toutes deux dues à des blessures. Cholo ne pourra pas compter sur les blessés Giménez ni Diego Costa contre les merengues.

Le reste des joueurs sont à 100%. Ils iront tous à Di Stéfano. Il faudra voir sur quel onze de départ Simeone va parier. Le coach colchobero a deux doutes quant à l'équipe qui débutera le match. L'entraîneur hésite entre Carrasco et Correa pour jouer sur un côté et aussi entre Saúl et Herrera au milieu du terrain.

Voici la liste complète des joueurs appelés : Grbich, Oblak, San Román, Renan Lodi, Savic, Felipe, Mario Hermoso, Trippier, Vrsaljko, Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Vitolo, Carrasco, Joao Félix, Suárez, Correa, Saponjic.