Le gardien argentin Walter Benitez rempile à Nice

Le club n'a pas précisé la durée de cette prolongation.

Les discussions entre l'OGCN et le gardien sud-américain titularisé à 106 reprises dans la cage niçoise étaient engagées depuis un certain temps.

"C'était la chose à faire pour ma carrière (...) Un beau projet a commencé l'an dernier avec Ineos. C'est un grand club en France mais aussi à l'étranger. C'est très positif", a expliqué Walter Benitez, 27 ans, sur le site internet du club niçois.

Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, séduit depuis son arrivée à l'été 2018 par l'investissement au quotidien sur le terrain et dans le groupe du Sud-Américain n'a pas caché sa satisfaction.

"Le message a été très clair de la part du club et de Julien Fournier (directeur du football, ndlr): notre objectif est de conserver nos meilleurs joueurs le plus longtemps possible. On le démontre avec Walter", a indiqué Vieira dans le communiqué.

Formé à Quilmes, au sud de la capitale argentine Buenos Aires, Benitez avait rejoint Nice en 2016. Arrivé blessé, il avait gagné sa place sous les ordres de Lucien Favre puis de Vieira.