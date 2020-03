Une défaite pour le premier match de l'histoire de l'Inter Miami en MLS

Cela faisait maintenant six ans que l'Inter Miami de Beckham était attendu en MLS. Et après des années de paperasses, d'organisation et de finitions, le club s'est lancé ce dimanche.

L'Inter Miami joue donc sa première saison de MLS dans son histoire et affrontait l'une des équipes les plus en forme de la saison passée, le Los Angeles de Carlos Vela.

Pour cette première journée, il n'y a pas eu de miracle pour les joueurs du club de David Beckham. Les joueurs de Miami se sont inclinés sur un score de 1-0 en Californie.

Un seul et unique but marqué par Carlos Vela. L'international mexicain, soulier d'or de la saison passée en MLS, a inscrit le but à la 44e minute, effaçant plusieurs défenseurs sur son passage.

Le joueur a doublé toute la défense avant d'aller lobber le gardien d'une manière magnifique pour envoyer le ballon au fond des filets.