La pépite de Valence Kang-In Lee sur le départ

La situation est pour le moins délicate à Valence en ce moment. Le club s'est en effet débarassé de tous ses cadres/meilleurs éléments : Dani Parejo, Francis Coquelin, Rodrigo Moreno, Ezequiel Garay, Ferran Torres et Geoffrey Kondogbia ont quitté le club, notamment en raison du fait que le club n'est plus en Ligue des Champions et qu'il doit surmonter la crise liée à la pandémie. Le club ne s'est en revanche pas du tout renforcé, ce qui a suscité une vague de colère contre le propriétaire Peter Lim, déjà contesté depuis un moment.

Le club est tout de même parvenu à conserver certains éléments intéressants de l'effectif comme José Luis Gaya, Carlos Soler Soler et Maxi Gomez. Les deux jeunes pépites Yunus Musah (17 ans) Kang-In Lee (19 ans) sont elles aussi restées, mais pour combien de temps ?

Concernant le Coréen, dont le contrat expire en 2022, 'AS' dévoile que les tentatives de prolongation du FC Valence sont toutes rejetées. Les Valenciens veulent à tout prix éviter de brader leur joueur, comme ce fut le cas avec Ferran Torres, parti à Manchester City contre 23 millions d'euros.

Les offres d'autres clubs que le joueur a refusées montrent qu'il est plus intéressé par un projet sportif que par un gros chèque. Valence risque donc de perdre sa pépite dès le mois de janvier mais récupérera un peu d'argent, ce dont le club a cruellement besoin en ce moment. Ce probable départ est un coup dur pour le propriétaire Peter Lim, lui qui comptait faire du Coréen un des piliers de l'avenir du club.