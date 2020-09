Van de Beek après la défaite : "C'est très mauvais"

Donny van de Beek était remplaçant pour le premier match de Manchester United en Premier League cette saison, et est entré en jeu alors que les Red Devils étaient menés au score.

Contre Crystal Palace, Manchester United est tombé d'entrée (1-3) mais Van de Beek a tout de même réussi à réduire l'écart pour son équipe dès sa première apparition sous le maillot mancunien.

Après la rencontre, le joueur a analysé la défaite au micro de 'MUTV' : "Premier match pour le club, c'est un jour où vous voulez gagner. Peu importe la manière, vous voulez gagner donc je suis vraiment déçu qu'on ait perdu à domicile, c'est très mauvais."

"Pendant la semaine d'entraînement, on a été très bon, on s'est bien entraîné donc j'étais confiant. Mais on a joué trop lentement, on a trop gardé le ballon et face à un adversaire comme Crystal Palace, il faut accélérer pour créer quelque chose. Ce n'était pas suffisant", a lâché la nouvelle recrue de Solskjaer.