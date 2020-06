"Vidal m'a dit que j'allais tirer Ã  cÃ´tÃ© et j'ai rÃ©pondu que j'allais Ã©galiser"

Le Celta Vigo a réalisé une bonne opération sur la pelouse de Balaídos ce samedi face au FC Barcelone, et a mis le Barça en danger au classement et pour la lutte pour le titre de Liga.

Iago Aspas s'est chargé d'égaliser à deux minutes de la fin du temps additionnel sur un coup franc splendide qui a laissé Marc-André ter Stegen de marbre. Après la rencontre, Aspas s'est confié sur une conversation qu'il a eu avant de tirer.

"J'ai vite compris où je devais tirer. Arturo Vidal m'a dit que j'allais la mettre à côté et je lui ai dit que c'était le but de l'égalisation et de la demi-salvation pour nous", a expliqué Aspas.

"Je savais où la mettre parce que nous avions vu des vidéos avec l'entraîneur des gardiens et ils sautaient tous", a insisté l'international espagnol sur sa frappe qui a coûté très cher à Barcelone.