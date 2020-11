Vincent Aboubakar envoie un message à Tuchel

Prêté avec option d'achat par le FC Porto, le milieu de terrain portugais ne traverse clairement pas son meilleur moment. Le fautif ? Thomas Tuchel, qui insiste à le faire évoluer en défense.

Vincent Aboubakar, qui a évolué avec Danilo au FC Porto, ne tarit pas d'éloges à son égard.

"Ah, Danilo, mon capitaine ! J'ai beaucoup de respect pour lui. Pour le résumer, c'est un meneur d'hommes et un super bon mec. Il a une forte personnalité et n'est pas complexé. Il sait booster une équipe quand il y a besoin et peut avoir une grosse influence auprès de ses coéquipiers. Il mérite d'être au PSG. Il est international portugais et titulaire, quand même ! Il faut lui donner du temps et il peut amener un vrai plus s'il joue à son poste", a déclaré le Camerounais dans un entretien au 'Parisien'.

Tuchel va-t-il écouter les conseils de l'attaquant du Besiktas ?