Memphis Depay n'arrive pas à retrouver le chemin des filets mais s'est tout de même montré précieux dans la victoire de Lyon contre le Stade de Reims ce dimanche.

Le joueur néerlandais a délivré la première passe décisive du match pour l'ouverture du score de Toko-Ekambi. Pourtant, le joueur a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

"Vous m'apprécierez quand je ne serai plus là", a-t-il écrit sur Twitter. Parle-t-il aux supporters de l'OL, ou s'agit-il peut-être d'un problème interne avec son club ?

Le message surprend, qui plus est après une victoire de son équipe. Memphis Depay est actuellement en fin de contrat avec Lyon, et fait souvent l'objet de rumeurs concernant un départ vers le Barça.

Y’all will appreciate me when im gone. Enjoy the Sunday.