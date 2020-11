Le calendrier est-il en train de "tuer" les joueurs ?

Le rythme imposé aux plus grandes équipes européennes est en train de coûter cher aux effectifs du football européen, et a touché de nombreux joueurs pendant ce week-end.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a même pointé du doigt ce rythme affolant des équipes après le match nul de son équipe contre Manchester City, match lors duquel il a notamment perdu Trent Alexander-Arnold sur blessure : "Vous tuez les joueurs ! Vous vous réveillez et vous jouez. Une vraie phase de récupération est indispensable." Une déclaration qui ressemble d'ailleurs à celle de Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, fin octobre.

En Premier League, il n'y a plus que trois changements possibles, contrairement aux restes des championnats européens. Mais les autre championnats n'ont pas été épargnés non plus pendant ce week-end.

De nombreux joueurs ont été blessés pendant ce week-end précédent la trêve internationale. En commençant par ceux du PSG, qui furent quatre à quitter le terrain sur blessure contre Rennes samedi soir : Moise Kean, Idrissa Gueye, Alessandro Florenzi ou encore Thilo Kehrer, qui pourrait manqué jusqu'à trois mois de compétition.

Parmi ces blessés, certains sont déjà assuré de devoir rester éloigner pour plusieurs mois. Joshua Kimmich, blessé samedi contre Dortmund au ménisque, ne sera pas de retour avant 2021. Même chose pour Ansu Fati, blessé lui aussi au menisque samedi contre le Betis et opéré ce lundi matin. Temps d'indisponibilité pour le jeune crack ? 3 à 4 mois.

En Espagne, on a perdu Fede Valverde pour au moins un mois pour cause de fissure au tibia dimanche contre Valence; et Karim Benzema est sorti souffrant lui aussi à Mestalla, et serait blessé aux adducteurs selon la presse espagnole.

Même situation cauchemardesque en Angleterre ce week-end. En plus de Trent Alexander-Arnold avec Liverpool, le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic est sorti sur blessure lors de la victoire de Chelsea contre Sheffield United. Thomas Partey est aussi sorti sur blessure contre Aston Villa dimanche soir.

En France, en plus de l'infirmerie pleine à craquer du PSG depuis les dernières semaines (13 joueurs blessés actuellement), Houssem Aouar s'est blessé contre Saint-Étienne ce week-end, et est désormais contraint de faire une croix sur la sélection française. Idem pour Jonathan Ikoné, qui ne rejoindra pas les Espoirs cette semaine.

Enfin, en Italie, Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure contre la Lazio Rome avec la Juventus Turin. Un pépin qui pourrait causer bien des problèmes aux Turinois, qui venaient juste de retrouver leur attaquant après plusieurs semaines d'absences dues à la Covid-19.

Et c'est sans compter sur ces joueurs qui sont à l'infirmerie depuis plusieurs jours maintenant : Neymar, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, Thiago Alcantara, Kai Havertz, Marco Verratti, Virgil van Dijk, Philippe Coutinho, Fabinho, Alphonso Davies, etc. Les cadors européens sont en train de payer l'accumulation des matchs de championnat et des Coupes d'Europe.