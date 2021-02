West Ham se positionne pour la Ligue des champions

West Ham a battu Tottenham 2-1 ce dimanche lors de la 25e journée de Premier League.

Après cinq minutes de jeu, Michail Antonio, ouvre le score permettant aux Hammers de prendre de l'avance. C'est le cinquième but de l'attaquant contre les Spurs, sa victime préférée de la Premier League, devant Norwich et Liverpool (4). Avec des difficultés à créer un jeu offensif et avec un seul tir (de Harry Kane) dans les 45 premières minutes, José Mourinho a effectué deux changements à la mi-temps, Gareth Bale et Matt Doherty remplaçant respectivement Erik Lamela et Japhet Tanganga. Cependant, l'équipe de David Moyes est revenue en force avec Pablo Fornals qui a bien servi Lingard pour faire le break

Après la raclée en Autriche contre Wolfsberger (1-4) en Ligue Europa, les Spurs s'affaiblissent à nouveau en Premier League, conservant la 9e place du tableau, mais étant à portée d'Arsenal. West Ham, en revanche, prend une place synonyme de qualification pour la Ligue des champions, dépassant Chelsea et terminant à la 4e position, avec 45 points. Grande saison pour West Ham.