Mission accomplie pour le Real Madrid

Pour son premier match à l'extérieur depuis la reprise, le Real Madrid se rendait à Saint-Sébastien avec l'un des plus gros objectifs de la saison : saisir l'opportunité de recoller au Barça au classement.

Après le match nul contre Séville des Catalans, le Real Madrid avait une chance unique de reprendre la place de leader grâce à la différence particilière. Mais il fallait faire tomber la Real Sociedad chez elle.

La première mi-temps fut difficile pour les deux équipes. Malgré une bonne entame de match, Madrilènes comme Basques ont multiplié les pertes de balle, manquant bien souvent de tranchant devant les cages adverses.

Il faut attendre la demi-heure de jeu pour que le Real Madrid obtienne la première occasion franche du match. Fede Valverde récupérait le ballon, avant de partir en contre et décaler vers Benzema. Le Français frappe mais Remiro détourne.

Vinicius, très en forme sur son côté gauche et qui n'a cessé de chercher des solutions pendant cette rencontre, enroulait une frappe juste avant la mi-temps après avoir éliminé deux défenseurs, mais le gardien de la Real est encore solide.

Deux occasions seulement en 45 minutes, il était clair qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour les deux équipes. Et c'est le capitaine Sergio Ramos, grâce à un penalty obtenu par Vinicius Junior dans la surface, qui débloque la situation.

Ramos transforme et s'offre un record en devenant le défenseur qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire de la Liga, devant Ronald Koeman. Une joie de courte durée pour le capitaine qui se blesse quelques secondes plus tard sur un contact avec Isak.

Puis vient le temps des polémiques. À la 68e minute de jeu, Adnan Januzaj décoche une lourde frappe à ras du sol. Courtois ne s'y attend pas et laisse le ballon entrer dans ses filets. Néanmoins le but est refusé pour une position douteuse de hors-jeu de Merino. Si celui-ci était bien hors-jeu, il n'intervient pas sur l'action et ne semblait pas géner Courtois.

Karim Benzema parvient à doubler la mise deux minutes après le but refusé à la Real Sociedad. L'attaquant français reçoit un centre de Fede Valverde dans la surface. Après un contrôle de l'épaule, Benzema enchaîne et fusille Remiro. Un but qui sera à son tour observé par la VAR pour une possible main du Français. Le but de Karim Benzema est finalement accordé par la VAR, permettant au Real Madrid de creuser l'écart.

La Real Sociedad parvient à réduire le score après un but de Mikel Merino, mais ce n'est pas suffisant. Le Real Madrid de Zidane tient bon jusqu'à la fin et peut exulter au coup de sifflet final : il rattrape le Barça et obtient le statut de leader grâce à la différence particulière.