"Messi m'a aidé à m'intégrer dans l'équipe"

Martin Braithwaite a évoqué de nombreux sujets dans sa première longue interview aux médias catalans, dont le fait qu'il pense que le Barça remportera le titre de champion d'Espagne cet été.

Le joueur danois est revenu, pour 'Sport' et 'Mundo Deportivo', sur son adaptation au style de jeu de Quique Setién mais aussi sur son adaptation à ses nouveaux coéquipiers.

"Tout est arrivé très vite. Ça a été un début incroyable, c'est un grand club et mes sentiments sont très spéciaux. Malgré sa grandeur, c'est un club familial, tout le monde t'aide et il y a une énergie chaleureuse. Ce qui m'a le plus surpris ? Peut-être d'être entouré de grandes stars, et que tout le monde soit en train de sourire, de t'aider et d'essayer de te mettre à l'aise. J'en suis très reconnaissant", a-t-il commencé.

Le joueur danois a déjà déclaré qu'il est un grand fan de Messi et se dit privilégié de pouvoir jouer avec lui : "Il est incroyable. Si c'était déjà incroyable de le voir sur le terrain, ce l'est encore plus de s'entraîner avec lui tous les jours. J'essaie d'apprendre de lui."

"C'est un grand homme. Il essaie d'aider les joueurs, il m'a aidé à m'intégrer dans l'équipe et sur le terrain, c'est incroyable de le voir. C'est du plaisir de le voir jouer (...) Je suis certain que plus nous jouerons ensemble, plus notre connexion va s'améliorer", ajoute-t-il sur son capitaine.

Dans 'Sport', il est aussi revenu sur les mots de Luis Suárez, qui avait déclaré que le nouveau joueur allait en surprendre plus d'un dans les prochains mois.

"Je dois remercier Luis pour ces mots. C'est un grand coéquipier. Quand je suis arrivé, il m'a très bien reçu le premier jour. Pour moi, c'est le meilleur attaquant du monde. J'attends avec impatience qu'il revienne parce que je sais que je vais apprendre beaucoup de lui. En ce qui concerne ses mots, je peux tout simplement dire que j'ai envie de démontrer ce que je peux apporter."