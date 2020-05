Kai Havertz a l'Europe à ses pieds

Tout le monde rêve de l'avoir dans ses rangs, et des performances comme celle de ce lundi, renforcent encore plus le fait qu'il sera l'une des grandes stars du ballon rond. Kai Havertz, souvent comparé à Mesut Özil, mais avec plus de physique et plus polyvalent, fait les unes des journaux sportifs ce mardi. Et il y a de quoi.

Au début du mois, on l'a dit, Kai n'est pas un footballeur, mais un ingénieur. Il n'a que 20 ans et a déjà toute l'Europe à ses pieds. C'est un joueur très polyvalent, qui n'est pas un attaquant mais sait marquer.

À 20 ans, il régale déjà avec ses incroyables performances, et le Bayer Leverkusen semble déjà être un trop petit club pour lui.

Lundi, face à Werder, son entraîneur a décidé de le mettre comme un faux '9', et le résultat est là : deux buts en 5 minutes ! Pour ces raisons, la nouvelle pépite de la Bundesliga affole toute l'Europe.

Plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, ont déjà affiché leur intérêt pour s'attacher les services du jeune joueur qui est promis à un bel avenir dans le football.