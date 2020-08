L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 05 août 2019

21h20 : Après avoir annoncé l'arrivée de Ferran Torres, Manchester City communique ce mercredi la signature du défenseur Nathan Aké pour les cinq prochaines années.

21h01 : Plusieurs rumeurs en parlaient, c'est désormais officiel, Angel Gomes quitte Manchester United pour rejoindre Boavista.

20h24 : Libre à la fin août, Mario Balotelli plaît au club roumain de Cluj même si aucun contact n’a été amorcé encore entre les deux parties.

19h45 : La direction de Manchester United va tout faire pour recruter Jadon Sancho cet été mais pourrait finalement tenter sa chance pour Kingsley Coman si elle ne trouve pas d'accord avec Dortmund.

18h59 : L'histoire entre le FC Barcelone et Arda Turan est bien terminée. Le joueur turc fait son retour dans son club de formation, le Galatasaray.

18h30 : 'FootMercato' révèle aujourd'hui que l'Atalanta garderait un oeil sur Florian Thauvin et Memphis Depay.

17h18 : Selon les informations de la presse catalane, Ter Stegen et le FC Barcelone seraient de plus en plus proches d'un accord de prolongation de contrat pour le gardien de but.

16h50 : 'Sky Italia' annonce le transfert de l'international ivoirien Serge Aurier vers l'AC Milan. Le joueur se serait mis d'accord avec le club lombard.

16h05 : Désireux de se renforcer derrière, Manchester City doit annoncer sous 24h l’arrivée de Nathan Aké, en provenance de Bournemouth.

15h30 : Il ne manquerait plus que l'officialisation mais d'après plusieurs médias espagnols. Kubo devrait bien rejoindre Villarreal pour la saison prochaine.

14h00 : Pablo Machín est le nouvel entraîneur d'Alaves pour une saison, a indiqué mercredi le club basque de football.

Les principaux mouvements du mardi 4 août 2020 :

- À 35 ans, l'ambition de Cristiano Ronaldo est toujours aussi grande qu'il y a 10 ans. Après avoir remporté deux Serie A de suite, le portugais voudrait gagner plus de titres et penserait que le PSG serait une bonne option.

- Manchester City a annoncé mardi la signature de l'ailier espagnol Ferran Torres (20 ans) en provenance de Valence pour 5 ans et 23 millions d'euros.

- Selon la presse ibérique, Villarreal serait sur le point de s'offrir les services du jeune milieu offensif Takefusa Kubo.