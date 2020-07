Laurent Blanc en pole pour rejoindre le BarÃ§a

Le Barça de Quique Setién n'a pas réussi à convaincre en l'espace de quelques mois et la tension entre le vestiaire et l'entraîneur continue de grimper depuis la reprise de la Liga.

Après avoir perdu la course au titre face au Real Madrid lors de l'avant-dernière journée de Liga, Quique Setién est pointé du doigt et pourrait ne pas aller plus loin que la fin de la saison.

Les rumeurs sont donc de retour pour savoir qui pourrait remplacer Setién en cas de départ. Les noms de Patrick Kluivert et Laurent Blanc sont ceux qui font couler le plus d'encre pour le moment.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain n'a plus entraîner depuis son départ de la capitale française et les dernières informations indiquaient que son agent l'aurait proposé à Barcelone.

Et selon 'L'Équipe', Laurent Blanc devient une option qui prend de plus en plus de place dans les bureaux du Barça, et le directeur sportif Eric Abidal pousserait pour recruter son compatriote pour l'année à venir.

Laurent Blanc pourrait venir pour un contrat d'une saison, pour ne pas faire de plans sur le long terme, le club catalan rêvant toujours de pouvoir recruter Xavi pour les années à venir.