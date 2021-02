Le PSG toujours dans la course pour récupérer David Alaba

David Alaba a annoncé qu'il quittera le Bayern Munich à la fin de saison, douze ans après son arrivée en Bavière. En fin de contrat l'été prochain, l'Autrichien est désormais libre de négocier avec le club de son choix afin de s'y engager gratuitement.

Si son nom est souvent associé au Real Madrid, le défenseur de 28 ans n'a toujours pas pris de décision concernant sa future destination.

Mais d'après les informations de 'Sky Allemagne', le PSG n'aurait pas dit son dernier mot dans le dossier Alaba. Le média allemand indique que le joueur s'est déjà entretenu avec Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, et qu'une rencontre avec Leonardo, le directeur sportif, devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Le feuilleton David Alaba est loin d'être terminé.

Update Alaba: As reported last summer, PSG wants to sign him as a free agent. Paris pushed very hard in the last couple of weeks. David already spoke with president Al-Khelaifi. But: He didn’t take any decision yet and his priority remains Spain #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/lx1syQOCDm