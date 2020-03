Leader par persévérance

Travailler et persévérer. Vinicius Jr pourra s'en remettre à son insistance, sa labeur, qui ont fini par payer ce soir au Santiago Bernabéu face au Barça.

Les Catalans arrivaient leaders, mais pas vraiment rassurés après le nul obtenu difficilement sur la pelouse de Naples en Ligue des Champions, alors que le Real avait lui été battu par Manchester City sur sa propre pelouse.

Et le début de match était celui de deux équipes qui ne savaient pas trop quoi faire avec le ballon. Le Barça a tenté de se rassurer en le préservant, alors que le Real cherchait les contres.

Les meilleures situations venaient d'ailleurs de contre-attaques des Merengue, par l'intermédiaire de Vinicius. Le Brésilien tentait, tentait et tentait encore, mais rien ne semblait fonctionner. Les Blaugranas lisaient à la perfection ses dribbles et ses passes, et les plus belles actions étaient même pour le Barça.

Arthur puis Messi s'étaient créés les meilleures situations de la première période, mais avaient buté sur un gigantesque Thibaut Courtois, qui permettait au Real de rester en vie.

La deuxième période commençait comme la première s'était terminée. Ballon pour le Barça, et contres pour le Real. Mais le temps a joué en faveur des Merengues, qui ont pris le dessus sur des Catalans incapables de ressortir proprement le ballon.

Une parade somptueuse de ter Stegen devant Isco avait retardé l'échéanche, avant que l'homme du travail et de la persévérance ne trouve la faille.

Servi par Kroos dans la profondeur, le Brésilien a vu sa frappe être détournée puis entrer dans le but de Ter Stegen, pris à contrepied. Le Bernabéu pouvait exploser.

Avant, il avait tremblé sur le premier ballon touché par Martin Braithwaite. Lancé en profondeur, le Danois avait buté sur un grand Courtois, avant d'oublier Vinicius sur l'ouverture du score.

En toute fin de match, alors qu'aucune des deux n'avait encore du gaz, c'est l'oublié Mariano Diaz qui a doublé la mise pour enfoncer le clou dans le temps additionnel.

Face à un Barça stérile, le Real Madrid l'emporte et repasse devant au classement. Les Merengue, leaders par persévérance, comptent un point d'avance sur les Catalans.