Depay sur le départ, Dembélé parti pour rester ?

Privé de compétition européenne pour la première fois en vingt ans, l'Olympique Lyonnais s'attendait à voir son effectif bouger pour la saison prochaine. Les Gones sont bien conscients qu'ils ne seront pas en mesure de retenir tous leurs meilleurs joueurs et ils doivent également penser à dégraisser à certains postes. Ce dimanche, l'OL a enregistré le départ de Marçal à Wolverhampton, tandis que Rafael serait proche d'un départ en Turquie.

Mais les trois dossiers intéressants principalement l'Olympique Lyonnais sont ceux d'Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé. En effet, Juninho a assuré dans le courant de la semaine dernière qu'il n'envisageait pas de perdre les trois cet été, ce qui serait une catastrophe sportivement pour l'OL. Et selon toute vraisemblance, si l'avenir du milieu de terrain français fait pour le moment peut parler, c'est Memphis Depay qui serait le plus proche d'un départ.

30 millions pour Depay?

Ce dimanche, Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia ont confirmé que la tendance était à un départ pour l'international néerlandais en fin de contrat dans un an. Interrogé par la chaîne Téléfoot, le président rhodanien a fait part de l'intérêt d'un autre club pour l'ancien de Manchester United. Du côté de la Serie A, cette fois. "Memphis est en fin de contrat. Si Koeman l'appelle au Barça... Il y a la Roma aussi". Au micro de l'émission Téléfoot sur TF1, l'entraîneur de Lyon a également donné son avis.

"Memphis, c’est un top player. C’est un fantastique joueur qui revient d’une opération. S’il peut faire la saison avec l’OL, on sera beaucoup plus fort. Après, comme pour beaucoup de mes grands joueurs, s’ils ont l’occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la LDC, je les emmènerais dans ma voiture personnellement", a indiqué Rudi Garcia. Selon les informations de L'Equipe, Lyon espérerait en tirer 30 millions d'euros pour Memphis Depay, une somme que les clubs intéressés pourraient être tentés de payer dans les prochaines semaines.

En revanche, Moussa Dembélé, fortement courtisé l'hiver dernier, en Premier League notamment, pourrait rester une saison de plus. Si le départ de Memphis Depay se profile, l'attaquant français pourrait voir son destin changer. Les clubs anglais qui sont intéressés par lui cet été ne lui permettraient pas une progression dans sa carrière, et avec le départ du Néerlandais, l'ancien du Celtic aurait un concurrent de moins en attaque et verrait son statut de joueur important davantage renforcé.