Séville prend une option sur la finale de la Copa

Le FC Barcelone et Séville s'affrontaient dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Roi, et le Barça se déplaçait au Sanchez Pizjuan pour le match aller de cette double confrontation.

À l'exception des absences de Sergiño Dest et Ronald Araujo sur blessure, Ronald Koeman avait aligné son onze de gala mais le Barça n'a pas réussi à trouver la faille et a payé ses erreurs défensives.

Les deux équipes ont eu une occasion chacune en début de rencontre. Griezmann lançait magnifiquement Messi dans la surface, mais l'Argentin butait sur Bono (12e), et Jules Koundé manquait le cadre de Ter Stegen quelques minutes plus tard (20e).

Mais Jules Koundé n'a pas manqué sa deuxième occasion. Après avoir récupéré un ballon dans les pieds de Griezmann, le défenseur éliminait Sergio Busquets puis Samuel Umtiti, avant d'envoyer une frappe croisée dans les filets de Ter Stegen. Un but incroyable du Français (1-0, 26e).

En seconde période, le Barça se montre bien plus dominant et met la pression sur un Bono intraitable, et sur une défense qui ne lâche rien. Mais ni Messi (56e, 71e) ni Dembélé (57e) ne parviennent à réduire le score.

Et comme pour faire encore plus de mal à Barcelone, c'est Ivan Rakitic qui double la mise en fin de rencontre pour le Séville FC. Merveilleusement lancé dans le dos de la défense, le Croate entre à gauche de la surface et déclenche une lourde frappe qui termine sous la barre de Ter Stegen (2-0, 86e). Celui qui avait promis de ne pas célébrer, n'a pas célébré contre son ancienne équipe.

Séville prend une option sur la finale, mais ne devra pas se déconcentrer au Camp Nou au mois de mars. Les hommes de Ronald Koeman devront travailler, particulièrement sur leur défense, s'ils veulent avoir une chancer d'inverser la tendance au match retour.