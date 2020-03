C'était le direct du Aston Villa - Man. City

96'

Un match étrange ! Car même si la logique a été respectée, City mérite sa victoire, mais on a l'impression qu'Aston VIlla pouvait faire mieux ! Les Mancuniens n'étaient pas imprenables, et finalement, c'était un match très ouvert... Aguero et Rodri permettent aux Skyblues de l'emporter ! Premier titre de Guardiola et sa bande cette saison !