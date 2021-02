C'Ã©tait le direct du Real Valladolid - Real Madrid

93'

C'est terminé entre Valladolid et le Real Madrid ! Le Real s'impose sur la plus petite des marges dans un match pauvre en rythme et en occasions. Grâce à ce succès, les hommes de Zidane reviennent provisoirement à 3 points de l'Atlético de Madrid, leader de Liga. Valladolid enchaîne une nouvelle défaite et reste bloqué à la 19e place.