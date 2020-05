C'était le direct du Bayern München - Fortuna Düsseldorf

90'

C'est terminé à l'Allianz Arena ! Le Bayern Munich assure une victoire nette, et sans bavure grâce à notamment un doublé de Robert Lewandowski et un Benjamin Pavard très inspiré. Les Bavarois prennent 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund, et on se demande bien qui pourrait les empêcher de soulever un nouveau bouclier...