L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 4 juillet 2020

Retrouvez toutes les rumeurs des mercatos du Real Madrid, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.

22h00 : Arsenal est prêt à casser sa tirelire pour Thomas Partey. Non seulement il paiera pour la clause du joueur, mais pour convaincre le Ghanéen, le club veut lui offrir trois fois plus de ce qu'il gagne actuellement à l'Atléti.

21h45 : En fin de contrat aspirant au PSG, Adil Aouchiche (17 ans) doit s'engager pour les trois prochaines saisons avec l'AS Saint-Etienne (L1).

21h00 : L’ailier espagnol Juan Mata pourrait prendre la direction du Fenerbahçe d’Istanbul.

17h03 : Feddal pourrait quitter le Betis pendant ce marché de transfert. Le club blanc et vert négocie avec le Sporting du Portugal pour la vente du défenseur central marocain.

16h34 : Thiago Alcantara est très proche de devenir un nouveau joueur de Liverpool. Le milieu de terrain du Bayern Munich semble déterminé à quitter la Bundesliga pour relever un nouveau défi dans sa carrière.

15h57 : Selon le réputé journaliste italien Di Marzio, la légende du football Daniele de Rossi serait l'élu pour entraîner la Fiorentina la saison prochaine. Mais la Fiorentina a démenti l'information.

15h25 : L'AC Milan est en quête de renforts pour son couloir gauche et l'heureux élu est Denzel Dumfries du PSV. Selon 'TMW', ils préparent une offre de 18 millions d'euros pour enrôler le joueur de 24 ans.

14h00 : Martin Terrier (23 ans) n'a pas participé à la séance d'entraînement ce samedi matin à Évian. L'attaquant a quitté le groupe. Il est attendu à Rennes.

13h45 : Edinson Cavani n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur uruguayen semblait se diriger vers l'Espagne mais la rumeur d'une arrivée à la Roma prend de plus en plus de poids.

11h44 : Selon les dernières informations de 'FootMercato', le défenseur latéral droit Djibril Sidibé aurait été proposé au Paris Saint-Germain, qui cherche à remplacer Thomas Meunier.

11h31 : L'international jamaïcain Leon Bailey a signé une belle saison sous les couleurs du Bayer Leverkusen, de quoi intéresser plusieurs équipes de Premier League.

11h23 : Selon la presse britannique, Chelsea voudrait trouver un nouveau gardien pour remplacer Kepa, et Frank Lampard s'intéresserait à deux Français : Alphonse Areola et Mike Maignan.

10h35 : Eric García pourrait retourner au FC Barcelone. Selon les dernières informations de 'Sport', le club catalan aurait commencé des négociations avec Manchester City pour le transfert du joueur.

10h00 : Le milieu de terrain espagnol de 29 ans, Thiago Alcantara, a été évoqué dans plusieurs clubs, parmi lesquels les champions d'Angleterre, Liverpool.

09h46 : Pour prolonger son contrat avec Arsenal, l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang souhaiterait une très grosse augmentation de salaire.

Les mouvements les plus importants du vendredi 3 juillet 2020 :

- Le Bayern officialise la signature de Leroy Sané. Le club allemand a annoncé sur ses réseaux sociaux le transfert de l'ailier gauche jusqu'en 2025.

- Tottenham travaille sur la signature d'Arkadiusz Milik du Napoli mais doit faire face à une rude concurrence de la Juventus.

- Lucas Digne en est à sa deuxième saison à Everton, où il est devenu un titulaire indiscutable et voit sa cote grimper de nouveau. Deux cadors anglais voudraient s'attacher ses services.